出席今年大陸「兩會」 之際，全國人大代表、58同城CEO姚勁波準備提交3份書面建議，聚焦「進一步穩定就業，扶持中小企業發展」、「進一步做好線上職業技能培訓」、「以信息化建設推動縣域經濟發展」等議題。

據第一財經報導，針對疫情之下的大陸就業環境問題，姚勁波表示，如果能把中小微企業現階段的發展問題解決好，大陸就業不會出大問題，經濟發展依然會很有後勁。因此第一項建議，就是進一步穩定就業，扶持中小企業發展。

因此，姚勁波建議可進一步降低公積金和社保繳納比例、減輕企業經營負擔；積極推動靈活用工等新模式，有效分擔企業用工成本；引導金融機構與互聯網平臺合作，解決企業融資需求。

此外，為進一步做好線上職業技能培訓，姚勁波表示可強化政策激勵，支持企業搭建線上職業教育平台；加大組織引導，鼓勵勞動者積極參與線上培訓；提升服務品質，為構建靈活、有序市場體系打好基礎等。

(旺報 )