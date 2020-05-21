測試大廠京元電子（2449）受美國規畫升級對華為制裁衝擊，股價5天急跌逾17％。但由於公司客戶廣泛，法人預期華為短期需求反因備貨而增加，並受惠華為轉單台灣IC設計廠，可望為下半年帶來更多訂單需求，對營運負面影響大幅淡化。

京元電今日股價回神強彈，開高後大漲6.77％至32.35元，盤中維持逾6％漲幅，領漲封測族群。三大法人近5日轉站空方，累計大舉賣超京元電達5萬1561張，其中外資賣超4萬5420張最多、投信賣超6406張，自營商則買超304張。

華為為京元電主要客戶之一，主要應用為5G基地台、智慧型手機等晶片測試需求。法人指出，雖然美國規畫升級對華為制裁，但華為已提前下單積極拉高晶片庫存，並將相關測試需求轉單至京元電蘇州廠，使短期訂單需求不減反增。

同時，華為也增加對台灣IC設計廠下單，相關業者擴大對晶圓代工廠投片，使京元電第三季後可望取得更多5G、WiFi 6、電源管理晶片及功率放大器（PA）、CMOS影像感測器（CIS）測試訂單，使營運負面影響大幅淡化。

京元電2020年1～4月合併營收95.85億元，年增33.49％，續創同期新高。首季歸屬母公司稅後淨利仍達8.94億元，季減11.59％、年增近1.36倍，改寫同期新高、亦創歷史第4高，每股盈餘（EPS）0.73元。

受惠新冠肺炎疫情帶動伺服器、筆電、平板及醫療應用晶片需求湧現，京元電2020年4月自結合併營收再創25.84億元新高，月增3.78％、年增34.56％。法人看好第二季營收季增5～10％、與獲利同步挑戰單季新高。

(時報資訊)