高雄市長韓國瑜罷免投票將在6月6日舉行，面對罷韓團體不斷出招猛攻，韓營也轉守為攻，決定一改原本的冷戰態度，正面對決。「館長」陳之漢發起網路投票活動，預測罷韓結果，網友答案一面倒。

罷韓投票倒數16天，館長今（21）日在臉書發起民調活動「你認為6/6結果是？」截至中午12時左右，已有超過13萬人投票，92%認為會成功，8%則認為罷免失敗。

網友表示，「我投失敗，但我認為是投票人數不足的關係」、「666當天要上班課，有些隱憂」、「我很希望成功，但是我覺得會失敗，不知道要按哪邊好尷尬…」、「認真說，不一定會成功，投票率是關鍵」、「要回去投，才會成功」，但也有人指出「非高雄人，但這1、2年常跑高雄，深刻覺得應該會成功」、「一切都看高雄人了」！

另外，中選會表示，罷免活動期間依法將自明（22）日開始至6月5日止，為期15日；5月27日零時起至投票時間截止前，不得以任何方式，發布有關被罷免人或罷免的民意調查，也不得加以報導、散布、評論或引述，違者處以新台幣50萬以上、500萬元以下罰鍰。

(中時電子報)