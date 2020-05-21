受到滯留鋒面影響，中央氣象局上午已針對台南、高雄、屏東、澎湖等4縣市發布大雨特報，今(21)至周六(23)為降雨最劇烈時間點，全台均有大雨或豪雨發生機率，今日下午14時氣象局將啟動「較大規模或較劇烈豪雨作業」，將比照颱風警報提供每3小時定量降水預報及縣市雨量預報資訊。

氣象局將於下午15時30分舉行記者說明會。

(中時 )