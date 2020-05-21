氣象局「較大規模或較劇烈豪雨作業」14時啟動 13:262020/05/21 中時 李柏澔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 氣象局豪雨記者說明會時間表。（氣象局提供／李柏澔台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到滯留鋒面影響，中央氣象局上午已針對台南、高雄、屏東、澎湖等4縣市發布大雨特報，今(21)至周六(23)為降雨最劇烈時間點，全台均有大雨或豪雨發生機率，今日下午14時氣象局將啟動「較大規模或較劇烈豪雨作業」，將比照颱風警報提供每3小時定量降水預報及縣市雨量預報資訊。 氣象局將於下午15時30分舉行記者說明會。 (中時 ) #氣象局 #豪雨 #大雨 #縣市 #作業 也許您會感興趣 推薦閱讀 黃蜂颱風成熱帶性低壓 氣象局擬於8點半解除海警 10:472020/05/17 生活 黃蜂遠離 氣象局：慎防周二起的梅雨鋒面 13:132020/05/17 生活 13縣市大雨特報 鄭明典：不要小看變弱的黃蜂 13:252020/05/17 生活 一張圖秒懂滯留性鋒面來襲！這天起全台防豪、大雨 22:252020/05/17 生活 晚起變天梅雨到 氣象局曝雨最大時間 08:102020/05/18 生活 雨彈狂炸 專家示警：都只是前菜 17:452020/05/18 生活 氣象局發布雲林縣豪雨特報 周四起嚴防強降雨 16:472020/05/19 生活 梅雨鋒面這天最恐怖 降雨熱點曝光 08:162020/05/20 生活 致災性豪雨來了 氣象局曝：全台都跑不掉 22:002020/05/20 生活 不斷更新》氣象局發布5縣巿大雨 下午致災豪雨到 06:132020/05/21 生活 生活熱門新聞 運來了！命理師：這3生肖520後財運最旺 - 生活 520 LINE更新了！左下多一個按鍵用戶狂讚：實在太好用 - 生活 直播》國內新增1境外移入！30歲男赴墨西哥工作返台確診 - 生活 不斷更新》氣象局發布5縣巿大雨 下午致災豪雨到 - 生活 梅雨季見這大不妙 鄭明典曝超危險 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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