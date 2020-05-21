好市多專櫃拖鞋半價，男買回家竟挨罵了，2萬人見真相後笑瘋。（圖／翻攝自臉書社團,好市多商品經驗老實說）

好市多商品常出現優惠價格，一位男網友在臉書分享，Camper拖鞋好市多賣官網的半價，太太交代去買，結果回家卻挨罵了。眼尖網友仔細一看笑歪，兩隻都左腳，難怪被罵，但幸虧還沒被老婆打死，還有另一位老公在跪算盤。

一位人夫在臉書社團《好市多商品經驗老實說》PO文分享，老婆交代要買Camper的拖鞋，結果買是買對了，不過原PO疑似在賣場沒好好檢查，回來一看買的鞋子竟都是左腳，於是就挨罵了！

許多網友看了笑瘋調侃，「幸虧沒被打死，還有機會po文」、「等待另一個灰姑娘來找他的左腳」、「很明顯是520紀念款」、「另一個買兩隻右腳的老公在跪算盤」，後來，一位人妻也分享，她將照片拿給老公看，老公看很久都不懂為何挨罵。

Camper拖鞋在官網的售價約是3500元，讓網友好奇詢問好市多的價格，原PO也在留言處回應，他是在內湖好市多以1499元買回家，幾乎是原價的一半，後來有網友建議，看起來是綁在一起的，可能是店員綁錯，可以拿回去換。

(中時電子報)