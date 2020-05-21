◎總統府遭駭 國軍神秘單位遭搜索

總統府、政府部會及大型企業在內的多個公私單位，日前連續遭受大陸網軍及不明駭客連續大舉攻擊，讓國內國安單位及行政院通資單位繃緊神經全力防處。但國軍才剛成立，最神秘的網路戰部隊資通電軍指揮部南區指管防護中隊卻爆發採購貪瀆弊案，廉政署昨(20日)清晨7點派出廉政官，前往高雄的指管防護中隊進行搜索，並帶回士官兵等9人調查。

◎綠委黃秀芳嚴重車禍 對撞駕駛不治

民進黨立委黃秀芳今晨發生嚴重車禍！經常發生車禍的彰化139線道、八卦山環山路21日清晨近6點，發生廂型車與轎車強烈對撞，兩車車頭全毀，慘不忍睹，廂型車乘客是民進黨立委黃秀芳，黃秀芳輕傷送醫，但是對撞轎車66歲賴姓駕駛急救兩個小時後，宣告不治。

◎個人申請分發 4校缺額逾半

109學年度大學個人申請招生21日上午9點在大學甄選入學委員會網站公告統一分發結果，69所招生學校中有4所私立大學缺額逾半，最近才剛剛宣布全校「零學費」引發討論的華梵大學招生率僅3成，缺額率7成最高；其他3所缺額逾半的學校分別是台灣首府大學、明道大學及台北基督學院。

◎是你嗎？1－2月發票 7名千萬得主未領獎

財政部表示，1、2月特別獎（1000萬元）發票仍有7張未兌領，其中，有一位幸運兒在Uber eats訂餐，餐費加總外送費僅合計225元，至今仍未領取；另有一張也只在台南花費12元，買一包抽取式衛生紙就中獎千萬，民眾也趕緊翻翻自己的錢包，千萬別錯過大獎。

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(中時電子報)