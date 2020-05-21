大陸全國政協會議今天下午將在人民大會堂揭開序幕，有大陸媒體報導，開幕屆時委員將會集體肅立，為在抗擊新冠疫情中犧牲的醫護、抗疫人員和逝世同胞，進行默哀一分鐘。

消息指，這個新增程序的提案，將由總工會界別的全國政協委員馮丹龍提交。提案提交後，隔日就得到了全國提案委員會辦公室的答覆。馮丹龍委員說，這是自己當選全國政協委員以來，提交字數最短，但得到最快答覆的一項提案。

馮丹龍指出，這一分鐘不僅體現了人們對於生命的尊重，也是全國政協在接收委員提案、創新履職方式過程中實事求是的具體表現。

(中時 )