陸媒報導 全國政協會議將舉行默哀儀式 12:322020/05/21 中時 蔡宗霖 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為4月在武漢為疫情逝者默哀的儀式（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸全國政協會議今天下午將在人民大會堂揭開序幕，有大陸媒體報導，開幕屆時委員將會集體肅立，為在抗擊新冠疫情中犧牲的醫護、抗疫人員和逝世同胞，進行默哀一分鐘。 消息指，這個新增程序的提案，將由總工會界別的全國政協委員馮丹龍提交。提案提交後，隔日就得到了全國提案委員會辦公室的答覆。馮丹龍委員說，這是自己當選全國政協委員以來，提交字數最短，但得到最快答覆的一項提案。 馮丹龍指出，這一分鐘不僅體現了人們對於生命的尊重，也是全國政協在接收委員提案、創新履職方式過程中實事求是的具體表現。 (中時 ) #全國 #政協 #委員 #全國政協 #提案 也許您會感興趣 推薦閱讀 破獲大案 苗栗刑警李淞凱當選全國模範警察 14:572020/05/19 社會 兩會疫級管制 採訪名額劇減 04:102020/05/20 兩岸新聞 民革建議 藉關公文化促兩岸交流 04:102020/05/20 兩岸新聞 香港起風了 夏寶龍傳兩會發聲 04:102020/05/20 兩岸新聞 立院修憲委員會怎麼組成的？過去竟有先例！ 10:132020/05/20 政治 陸兩會首場記者會 視訊方式提問 尖銳問題多 19:262020/05/20 兩岸 兩會首場記者會 隔著螢幕也犀利 04:102020/05/21 焦點新聞 陸政協會議 民革中央4項涉台提案 04:102020/05/21 焦點新聞 政協發言人：全球產業鏈脫鉤大陸 不是好藥方 04:102020/05/21 全球財經 兩會何時開有故事？陸媒曝緣由 11:462020/05/21 兩岸 兩岸熱門新聞 奇怪的大陸省分 古人不想去做官 日軍也不願占領 - 兩岸 - 旺報 蔡英文520就職演說 國台辦回應了！ - 兩岸 - 旺報 5G手機價格戰 下探至6000元 - 焦點新聞 - 旺報 蔡否定和平統一可能 陸將以武促統 - 兩岸 - 旺報 陸學者：蔡政府未來4年恐隨時發生兩岸重大衝突 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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