總統蔡英文昨發表520就職演說，在談及兩岸方面，資深媒體人陳東豪發現，小英把在2016年的「尊重九二會談的歷史事實」這句話拿掉了。不過，通篇內容還是向大陸釋出善意，現在就是要看大陸國務總理李克強的表態。

蔡英文昨日的就職演說，在兩岸方面，蔡依舊重申「和平、對等、民主、對話」8字箴言，未來處理兩岸事務，仍依循《憲法》及《兩岸人民關係條例》為處理原則，目標是維持台海的和平穩定；並宣示啟動憲改工程，由立院成立「修憲委員會」，讓憲政制度與時俱進。

不過，陳東豪在政論節目《辣新聞》上表示，蔡英文在總統就職的講稿，可以發現在兩岸方面，把在2016年的「尊重九二會談的歷史事實」這句話拿掉了，探究背後含意，與大陸領導人習近平將「九二共識」定調為「一國兩制台灣方案」有關。

陳東豪直言，蔡英文在520的就職講稿內容，基本上都沒有讓大陸難堪，蔡更強調兩岸關係是依據中華民國憲法跟兩岸關係條例的架構之下。但是大陸會不會買單，就要看兩天後，李克強的報告會有怎樣的表態。

(中時電子報)