薛芷倫分享和章小蕙合影。（圖／翻攝自薛芷倫微博）

薛芷倫發文。（圖／翻攝自薛芷倫微博）

56歲章小蕙過去因和「阿B」鍾鎮濤的一段婚姻受到矚目，今年3月曾和她交往的富商男友陳曜旻辭世，享壽80歲，過去恩怨又引來討論，而久未在鏡頭前露面的章小蕙，最近出現在好友薛芷倫的微博中，外型亮麗的她近年來幸福肥不少，髮線有些退後，但眼神溫暖，還流露出慈母氣質。

章小蕙1988年和鍾鎮濤閃電結婚，生下一子一女，期間她和已婚的富商陳曜旻傳出過從甚密，兩人放棄原本家庭後交往了7年分手，連陳曜旻女兒陳小韻後來受訪也說：「爹地當時失去理智」，而陳曜旻後來申請破產，可說人財兩失。

2006年章小蕙移居洛杉磯，從此淡出螢光幕，曾演出《倩女幽魂》的女星薛芷倫最近在微博分享動態，她寫下：「自十一歲便認識了.... 好朋友是，看見你好，便已經很好了」，曬出與章小蕙合影，網友驚訝回應：「都是性情中人啊！經歷風雨，亦如初見！」、「呀，章小蕙。」、「自信的女人最美」、「小學同學啊？」。

(中時電子報)