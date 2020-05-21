沙鹿區台灣大道與正英路口發生死亡車禍。（讀者提供／陳淑娥台中傳真）

台中市沙鹿區今上午發生死亡車禍，蔡姓男子駕駛大貨車東行沙鹿區台灣大道快車道，疑因直接右轉正英路時，不慎與同向慢車道蔡男騎乘的機車發生碰撞，造成蔡姓騎士頭部受創，送醫急救後仍不治。警方表示，雙方無酒駕情事，全案訊後將蔡姓駕駛依過失致死送辦。

警方表示，今天早上9時許，60歲蔡男駕駛大貨車東行沙鹿區台灣大道時，疑直接從快車道右轉正英路，此時，不慎撞上同向行駛慢車道39歲蔡姓騎士騎乘機車，造成蔡姓騎士頭部受創，送光田醫院後仍宣告不治。

蔡姓駕駛表示，他轉彎時沒有看到有機車行駛而來。有用路人指出，由於現場有公車專用道及候車站，平常要從快車道切到慢車道都要小心翼翼，一不小心就怕發生車禍，更何況是從快車道直接轉彎。

調查指出，蔡姓駕駛違規由快車道直接右轉正英路為車禍主因，雙方均無酒駕，警方訊後將依過失致死罪將蔡男送辦，真正肇事原因仍檢方相驗釐清。

(中時 )