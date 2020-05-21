5月以來大陸A股北向資金動作頻頻。統計顯示近9個交易日內，北向資金有7個交易日出現資金流入，流入金額合計超過180億元（人民幣，下同），僅2個交易日出現淨流出15億元。其中5月15日至20日北向資金累計淨流入逾100億元，已是連續第8周保持淨流入狀態。

前海開源基金首席經濟學家楊德龍表示，北上資金持續淨流入的一方面原因是看到大陸金融開放的成績和信心，隨著大陸經濟吸引力提升、境內資本市場雙向開放的管道不斷打通，A股增量資金有望不斷湧入。

例如最近中國人民銀行與國家外匯管理局發佈《境外機構投資者境內證券期貨投資資金管理規定》，就正式取消QFII、RQFII的投資限額，成為資本市場一大利好，將吸引更多國際資本到大陸市場投資。

再拉長來看，今年以來北向資金累計淨流入超過510億元，北上資金青睞哪些A股板塊？據大陸《經濟日報》引述大成基金統計顯示，自2018年以來，在食品飲料、醫藥生物、家用電器、銀行、非銀金融這幾個行業的持倉比例，始終維持總規模10％以上。配置重點基本是盈利品質較高的消費白馬和估值相對處於中低水準的金融板塊。

(旺報 )