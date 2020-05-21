3位遊客體驗浮潛遭海流帶往外海。（海巡提供／楊漢聲台東傳真）

台東縣離島的綠島鄉21日發生民眾浮淺遭海流帶往外海事件，有3位民眾到綠島體驗浮潛，在欣賞海底美景時，竟遭海流往外海帶去，等發現時已經無法游回岸邊，所幸最後該團浮潛教練發現，將3人拉回岸上，結束這場海上漂流記。

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