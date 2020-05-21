綠島浮潛漂流外海 3人平安救回 12:292020/05/21 中時 楊漢聲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 3位遊客體驗浮潛遭海流帶往外海。（海巡提供／楊漢聲台東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 3位遊客體驗浮潛遭海流帶往外海。（海巡提供／楊漢聲台東傳真） 台東縣離島的綠島鄉21日發生民眾浮淺遭海流帶往外海事件，有3位民眾到綠島體驗浮潛，在欣賞海底美景時，竟遭海流往外海帶去，等發現時已經無法游回岸邊，所幸最後該團浮潛教練發現，將3人拉回岸上，結束這場海上漂流記。 (中時 ) #外海 #民眾 #發現 #海流 #台東 也許您會感興趣 推薦閱讀 獨》柯文哲再失大將 民眾黨秘書長張哲揚確定請辭 09:042020/05/18 政治 東縣府展決心 綠能辦公室營運 04:102020/05/19 地方新聞 磺港漁港清淤造灘 市府一舉兩得 04:102020/05/19 地方新聞 不離不棄 女友攜子監中登記結婚 14:472020/05/20 生活 登記才知女友已婚13年 曝陰謀好險沒分手 23:462020/05/20 社會 垃圾殺風景 政府配套很重要 04:102020/05/21 地方新聞 百貨美食衝業績 餐飲升級再推限定優惠 04:102020/05/21 時尚消費 延宕公文又兼職過多 交警球評遭送公懲會 11:072020/05/21 社會 這不是詐騙！ 台東卑南鄉發放擴大急難紓困金 11:472020/05/21 生活 社會熱門新聞 獨》神秘資通電軍爆貪瀆弊案 廉政署搜索南部營區約談9士官兵 - 社會 飛來衝撞立委黃秀芳天旋地轉 遺憾對撞駕駛不治… - 社會 民進黨立委黃秀芳嚴重車禍！對撞駕駛不治 - 社會 長髮清秀美魔媽 假學歷騙倒台積電老公 網酸：竹科男 - 社會 女記者「巨大車頭燈」閃瞎肥宅 竟是「學姊」輔大同學 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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