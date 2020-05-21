大陸國家發改委原副主任徐憲平表示，根據現有公開數據顯示，預估今年到2025年，以5G網路、AI、工業互聯網、物聯網、數據中心、雲計算、固定寬頻、傳統基礎設施數位化智慧化升級等重點領域投資總規模將達17.5兆（人民幣，下同）左右，年增速約21.6％，由此帶動產業鏈上下游產業規模增加約2.8兆元，年增速約為22.6％。

據《上海證券報》報導，自4月下旬大陸國家發改革委首次明確新基建範圍至今，1個月時間內，已有20多個省分推出總額數兆元的新型基礎設施建設計畫。5月以來，江蘇、上海、天津、重慶、山東等省市相繼發布政策推進新基建建設，其中，上海版新基建方案發布，將未來3年總投資的目標定在2700億元；廣州簽約16個數位新基建項目，總投資額566億元。

之前，中國宏觀經濟研究院投資研究所研究員吳亞預判，今年大陸新基建投資可能在1兆元左右，目前來看，這個數字需要調整，隨著大陸各地新基建項目加速推進，其投資體量也可能會出現較快增長。

近日，海通證券策略團隊發布研報認為，大陸新基建投資規模相比老基建較小，但是增速很高，預計今年新基建投資規模達3兆元左右，新基建7大領域的投資年增速均在兩位數以上甚至破百。

(旺報 )