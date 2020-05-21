金管會主委黃天牧21日首度赴財委會備詢，上任處女秀中立委陳椒華鎖定TRF一案一罰、彰銀吹哨者案、宏泰人壽淨值比低於3％議題跳針式猛攻。

陳椒華指出，宏泰人壽淨值比低於3％，淨值只剩15.7億元，卻管理2,990億元的大眾資產，若宏泰人壽出事、代表它管理的2990億資產不見了，卻只賠得出15億元，哪個國家能締造190倍槓桿的保險奇蹟？

陳椒華進一步追問，2019年第四季全球股債都跌，許多保險公司淨值比均低於3％，出事怎麼處理？淨值變負你要負責嗎？出事是用保險安定基金來救嗎？但保險安定基金只剩250億左右，夠嗎？

陳椒華表示，2002年時黃天牧主委與當時新任的金融局長曾國烈、副局長蔡慶年、副局長張明道同為「金融F4」（ financial 4），如今又是金管會主委，可以說是肩負重責大任。

黃天牧指出，現在保險公司不會等到淨值變負數就會先處理的，保險公司必須連續二期淨值低於3％金管會才會介入，也就是說宏泰人壽最多到明年三月前要改善，這都有法規明訂的。

事實上，為了讓保險業接軌IFRS17，金管會已明定2020年4月1日開始，保險業淨值比只要「連續兩期」低於3％者，業者必須提出改善方案或增資，若低於2％就必須限期改善，也不排除被接管的可能性。

(工商 )