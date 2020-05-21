神腦工會5月12日帶領會員走而交通部抗議，並提出3項訴求後，5月20日再到行政院提出3項工會訴求，針對兩次的訴求內容有1點不同處，神腦工會把矛頭對準神腦國際董事長賴勁麟，要求行政院長蘇貞昌執行「回歸專業，不酬傭」，要求撤換官派的賴勁麟，對此，神腦國際於20日下午特別出面說明原委。

神腦國際財務長兼發言人林慶壽偕同法務部經理闕大為出面說明，對於神腦工會理事長陳政國遭到資遣一事，純屬職務上業務過失，經內部主管開會討論後決議，由人資依公司管理處置，撇清此事與賴勁麟無關。

神腦提出資料表示，陳政國過去12個月內因失職已經有4次被檢討，闕大為認為這已經涉及不誠信處理問題，並無意是動陳政國就是打壓工會。本刊就神腦國際是否支持神腦工會這個組織，神腦表示照顧每一個員工是神腦公司的責任。

林慶壽也說明，工會訴求中的積效獎金調整，因應經營跟市場改變，目前制度已經到第14版。分析獎金減少主要原因近幾年通訊市場持續萎縮，整體的量縮減，帶動業績減少。其次，過去依達成率的獎金計算改變，調整為達到目標後超過的才屬於獎金計算範圍。「499之亂」時員工加班、超時都依法發放薪資補償，甚至是優於勞基法，同時也有時數的補休。林慶壽強調，公司立場希望員工能多領獎金，因為這樣代表公司也是跟著有賺錢。

不過，神腦工會也認為公司是以1個人、2個人少數的裁員來避開大量解雇，這點讓人相當不安心。此外神腦工會也提出薪資單表示公司對假日加班薪資少報提出質疑，工會目前正協助員工持續爭取。

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(中時電子報)