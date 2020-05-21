總統府駭客門事件延燒，昨晚又傳出一份2019年3月21日「打賴會（密）」會議紀錄，內容詳述黨內如何分工力促蔡賴配，其中提到，安排不分區立委范雲與蔡總統出訪期間在臉書強調女性總統領導力，文件流出後，范雲遭質疑因配合打賴，換取到不分區立委職務。對此，范雲今回應，這種駭客密件來源不詳，談及內容都不是事實，不該隨駭客起舞。

范雲指出，昨晚有朋友把密件傳給她看，看完後啼笑皆非，自認不該隨駭客起舞去評論或討論內容，畢竟來源不詳，實在不知道該怎麼回應完全不是事實的內容。

針對遭指控配合打賴換取不分區立委，范雲表示，林義雄是她政治老師，外界也清楚林義雄不可能受到操弄，況且她也沒有跟林義雄聯絡，林義雄當時也沒對賴清德發表相關談話。

至於陪同蔡總統出訪海洋民主之旅，范雲說，當時她是以無任所大使身分，受外交部邀請陪同總統出訪，當時臉書發文的內容，單純是在紀錄跟總統出訪發生的事情，描述所見所聞，沒有特定立場。

范雲強調，駭客外洩自稱機密文件指控內容，相關的兩件事是公開資訊，都是大家可以查證的事情，她也從未打過賴，只能說內容啼笑皆非。

(中時 )