蔡總統2016年六大勞工保障承諾，有5項跳票、1項成效未明。（黃福其攝）

台灣勞工面對艱困環境。（黃福其攝）

勞保基金再撥補200億元，2028年仍會破產。（黃福其攝）

蔡英文總統昨天就職演說，完全沒有提及勞工及勞動政策，國民黨文傳會主委王育敏今召開「勞保將破產失業率、無薪假暴增，勞工還是蔡總統心裡最軟的一塊嗎？」記者會，質疑蔡總統過去四年的6項勞動政見有5項跳票、1項成效未明，如今更漠視勞權，讓廣大勞工承擔低薪過勞問題，與勞保基金將於2026年破產的風險。

王育敏表示，勞工族群的勞動環境非常險惡，今年3月失業率已上升至3.76％，是近10個月來新高。據勞動部內部通報，今年4月1日至27 日資遣勞工高達1萬4941人，4月失業率恐再攀新高。另外每周工時因「經濟原因」而低於35小時的勞工，在3月已上升至26.1萬人，是15 個月以來新高，無薪假人數也在5月飆破2萬1067人，是2009年11月後的最高紀錄。

她指出，勞保基金攸關勞工退休權益，一旦年金破產將影響到廣大勞工生計，但勞動部對勞保條例的修法卻非常不積極，至今還在研擬草案，勞動部長許銘春昨天還拿政府會撥補200億來混淆視聽，事實上，根據勞保局107年公布的「勞保基金費率精算及財務評估」，就算每年政府都撥補200億，也只能延長勞保年金兩年壽命，從2028年開始，勞保基金就會出現赤字，但勞動部一直不願誠實面對破產危機，用謊言欺騙勞工，根本無誠意及決心解決問題。

王育敏認為，蔡總統過去承諾的解決低薪過勞問題，卻因為勞基法修惡，反而造成218年台灣工時高居全球第四，而最低工資法至今仍無進展，原地踏步；另外，派遣勞工專法已經跳票，勞工職業災害保險法至今仍未完成修法，6大勞工政見只有中高齡就業因為法律已三讀，5月1日才開始實施，成效仍未明。

王育敏表示，蔡英文過去宣稱「勞工是心裡最軟的一塊」，實際上根本沒提出任何務實作法，昨日的就職演說也對勞工困境隻字未提，放任勞工自己面對失業率、無薪假暴增慘況，以及勞保即將破產的危機，根本對不起勞工族群的支持與信任。

(中時 )