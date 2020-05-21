高雄市長韓國瑜罷免案將在6月6日舉行投票，但對於韓國瑜僅呼籲支持者不投票，卻沒人問過若罷免不論成功，韓的下一步？對此，國民黨高雄市議員宋立彬18日在議會備詢問及此事，韓國瑜答詢回應，若罷免通過，他最大遺憾就是電影等文化產業沒能在高雄扎根。

韓國瑜議會質詢片段。（影/Bit King比特王出任務 Youtube頻道)

宋立彬在高市議會臨時會質詢韓國瑜時，問他「韓市長、三位副市長等市府團隊非常地辛苦」，6月6日的罷免，讓市府團隊備受煎熬，若罷免案沒成功，若您繼續當了市長，那內心的想法和往後想走的路是什麼？若通過內心想法又是什麼？」

韓國瑜說，議員問了一個重點，6月6日若罷免沒成功，市府團隊繼續執政，他會繼續秉持過去一年半的打拚的基礎，以及未來兩年半的時間會繼續全力以赴，他重申，市府團隊有信心能做到全國前幾名，

韓舉例，高雄的青年創意是全國第一、雙語教育也是全國第一、防治新冠肺炎也是第一、照顧未婚懷孕少女也是全國第一，登革熱至今也是零，路平、水溝清淤，都是全國第一，年底智慧燈也會裝設完成，5年內所有監視器全部都要換裝、去年更有500個考察團來高雄考察，觀光、農漁產品訂單也逐漸有不錯的成績，韓國瑜說，正是因為有高雄市府這麼棒的團隊在支撐他，他才能有這些亮眼的市政成績。

對於罷免，他說不論成敗，都很感謝高雄市民給了市府團隊這個機會，市府團隊都是抱持服務跟感恩的心，秉持能做多少，就算多少，他希望，「若未來能把任期做完，能讓電影電視製作等文化產業在高雄扎根，現在不做就太可惜了」，不然若有朝一日離開市長之位，想做也沒機會了。

(中時電子報)