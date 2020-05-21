反骨孫生、蕾菈日前在浪PLAY《玩咖會客室》大戰張家兄弟，班花蕾菈大秀美腿拉票。（浪PLAY提供）

近來引發熱議的知名網紅CP反骨孫生、蕾菈受邀浪PLAY《玩咖會客室》挑戰張家兄弟，兩隊人馬為角逐「學霸」之名，大戰毛遂自薦、英文比手畫腳、瘋狂扭動和機智問答等回合賽，擔任班花的蕾菈更以一襲性感學生服，在第一回合輕鬆贏得國動與統神兩兄弟投票勝出，開心到瘋狂摟抱、獻吻統神！

反骨孫生、蕾菈日前在浪PLAY《玩咖會客室》大戰張家兄弟，當天製作單位也為了加強遊戲的難度，於關卡中預埋「誰是作弊仔」的伏筆，讓兩隊人馬在互相PK之餘，更要考驗演技與眼力，揪出神秘作弊仔。

第一回合「毛遂自薦」，主持人小璐請4位來賓各自選出心目中最有可能獲選「學霸」頭銜的人，過程中，大家互嗆、推敲討論誰最有可能是「作弊仔」，亞洲統神也因為投下蕾菈獲勝的關鍵票，讓班花驚喜狂摟、獻吻。

接下來幾關中，大家努力使出渾身解數想要贏得勝利，曾就讀成大研究所的國動更在一開始就遙遙領先眾人；到了考驗「瘋狂扭動舞」回合，落後近10倍分數的孫生為求追平分數，不惜一展扭腰擺臀之力，與統神大戰空幹王舞技，而班花蕾菈也不落人後的向鼻地大師國動展現性感舞姿，最終孫生獲得回合勝利。

關卡「問答之霸」，除了考驗歷史與知識外，更考驗真正作弊仔的演技。來賓們可就前幾回合的分數當作每題問答題的下注，壓得越多，返還的分數越高。一向不認輸的統神，在不斷嗆聲國動和蕾菈一定就是「作弊仔」之餘，也在一題有十足把握的數學題下注「ALL-IN」，扳回一城，反轉贏得比賽。敬業的孫生雖一路落後，在猜歌題中，也不改搞笑個性，一邊憋尿、一邊套用羅志祥的歌，哼唱亂答題，讓自己倒扣至零分，也讓現場來賓笑成一團。

最終，因為沒人猜中成功引起內鬨的真正作弊仔–蕾菈，所以製作單位判定獲勝學霸要一起受罰喝「苦茶」，統神不甘智取力拼到全場最高分還要受罰，竟然在鏡頭前神不知鬼不覺的使出偷龍轉鳳換杯魔法，一度成功轉移全場注意力，最後還是被邏輯超強的胞兄國動舉發，引發全場撻伐，榮獲「賴皮豬」封號。

(中時 )