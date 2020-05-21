志聖(2467)股東會通過每股配息2.5元，董事長梁茂生表示，新冠肺炎疫情對今年營收可能有影響，期待對獲利沒有影響。
志聖工業今天舉行股東會，受中美貿易戰影響，導致客戶擴廠需求放緩及延期交貨，去年營收及獲利受到影響，合併營收44.38億元，年減22.13%，營業毛利12.68億元，年增29.44%；合併毛利率28.58%，年減2.96個百分點，稅後盈餘3.12億元，每股盈餘2.09元，股東會通過每股配息2.5元。
新冠肺炎疫情自農曆年前後大爆發，致使志聖今年第1季營收7.67億元，年減31.64%，不過疫情關係因客戶陸續復工，要求公司儘速裝機，回沖存貨跌價損失，單季營業毛利3.86億元，年增4.61%，合併毛利率50.48%，年增17.46個百分點，稅後盈餘8367萬元，每股盈餘0.56元。
志聖過去產品以PCB及TFT-LCD設備為主，之後再跨入半導體產業，並針對5G通訊、AIoT、半導體先進封裝、8K TV、軟性電子及摺疊手機等各項新應用開發多款新製程設備，隨著半導體等新設備佈局逐步發酵，可望降低疫情對公司的衝擊。
梁茂生表示，今年半導體設備會比去年好，下半年也會比上半年好，雖然新冠肺炎對今年營收可能有影響，期待對今年獲利沒有影響。
(時報資訊)
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