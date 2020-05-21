新北市擴大急難紓困案核定金額已經超過中央補助，新北市長侯友宜呼籲中央速核撥。桃園市長鄭文燦表示，桃園預估再過陣子會不夠，會先由市府墊支，再向中央請款，發放作業不會受到影響。

鄭文燦21日到桃園尊爵大飯店參加衛生局舉辦的防疫安心餐廳認證標章記者會，針對媒體詢問，鄭文燦說，中央補助2億4000萬，20日又加碼補助2億8800萬，一共是5億2800萬，目前受理的案件有2萬8000多件。他說，不足的部分，市府會墊支。

(中時 )