急難紓困經費不夠？ 鄭文燦：市府先墊支 12:422020/05/21 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市長鄭文燦（中）21日到桃園尊爵大飯店參加防疫安心餐廳認證標章記者會。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市擴大急難紓困案核定金額已經超過中央補助，新北市長侯友宜呼籲中央速核撥。桃園市長鄭文燦表示，桃園預估再過陣子會不夠，會先由市府墊支，再向中央請款，發放作業不會受到影響。 鄭文燦21日到桃園尊爵大飯店參加衛生局舉辦的防疫安心餐廳認證標章記者會，針對媒體詢問，鄭文燦說，中央補助2億4000萬，20日又加碼補助2億8800萬，一共是5億2800萬，目前受理的案件有2萬8000多件。他說，不足的部分，市府會墊支。 (中時 ) #鄭文燦 #中央 #補助 #桃園 也許您會感興趣 推薦閱讀 黃蜂颱風成熱帶性低壓 氣象局擬於8點半解除海警 10:472020/05/17 生活 只要小男童 桃園擄童嫌15年前曾在桃園大賣場犯案 08:022020/05/18 社會 自製紓困手冊？鄭文燦狠酸：根本沒必要 10:502020/05/18 政治 桃捷募新血 月薪上看7.6萬元 04:102020/05/19 地方新聞 2大將入閣 鄭文燦：歷練豐富 都是人才 11:162020/05/19 政治 新閣養蘇拉燦 修補新系嫌隙 04:102020/05/20 政治要聞 改善漏水增照明 桃園神社添亮點 04:102020/05/20 地方新聞 彩券買氣降 鄭文燦卯勁促銷 04:102020/05/20 地方新聞 台中市原住民竟成次等公民？朱元宏為族人租屋補助請命 10:192020/05/20 生活 八德一號社會宅招租 4600元起跳 04:102020/05/21 地方新聞 政治熱門新聞 鼓勵監票 律師曝韓國瑜背後真正目的 - 政治 傳陳菊接掌監察院 網想起陳幸妤這句話… - 政治 陳幸妤一席話引熱議 網：真正的東廠來了！ - 政治 蔡就職陳佩琪發8字驚人之語：騙到的人就是贏家 網..以為假帳號 - 政治 直闖尹立授課大學街訪 年輕人談罷韓陳菊躺槍 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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