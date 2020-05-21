台中市中華夜市大火，延燒16戶燒得面目全非，受災戶倉皇逃生，眼見住家被大火吞噬，傷痛無奈。（陳淑芬攝）

「火勢來得太快，遺憾養15年愛犬沒抱出來！」台中市中華夜市今天凌晨發生大火，火勢猛烈延燒16戶，受災戶劉姓男子驚魂未定悵然地說，發現火災時房子已遭濃煙籠罩，全家4口無法下樓逃生，他打開3樓窗戶對外求救，消防人員破門而入，將家人搶救下樓，整4樓透天厝竟一下子被燒光光，更遺憾的是愛犬恐已喪身火場。

中市中華夜市大火，中華路及台灣大道16戶店家及攤商付之一炬，不少透天店家樓上是住家，開中醫診所的劉姓男子穿著汗衫、拖鞋，他看著被燒得面目全非的透天厝還驚魂未定，他無奈地說，火來得太快，他起床發現失火，打開3樓房間大門呼叫一家四口，但已煙霧迷漫，已無法下樓逃生。

「我頭腦一片空白」劉男說，他當時緊急打開房間窗戶對外呼救，消防人員破壞1樓鐵門衝進來上樓救人，帶著全家人下樓倉皇逃命，當時太緊迫連手機及細軟都沒拿，期待搶救人員能盡速灌救，沒想到，整間透天厝竟一下子被燒光光。

望著被燒得面目全非的透天厝，仍冒出陣陣黑煙，消防人員搭雲梯處理餘火。劉男嘆氣地說「損失實在太慘重了」，他眼見房子被烈火吞噬，實在無奈，所幸，全家人都逃出來了。

「很遺憾，養了15年的貴賓狗沒抱出來」劉男嘆氣地說，緊張倉皇逃生，匆忙間沒來得及想到帶愛犬下樓，劉男憂心朝夕相處的愛犬恐已喪身火場。鄰居安慰他說，狗狗也可能會自己逃生，劉男四處張望悵然地說「但這麼久了，都不見蹤影」。

(中時 )