台中市太平荔枝享譽亞洲，市議員張玉嬿等議員卻發現，今年荔枝外銷原規畫10貨櫃140公噸，因受疫情影響外銷新加坡受阻，訂單僅剩馬來西亞1貨櫃，農民憂心外銷貨源回流國內恐影響產地報價；農業局強調，市府將積極開拓外銷通路，加強既有外銷市場外，並積極拓展多元外銷通路。

張玉嬿、謝志忠、王立任、林碧秀表示，中市荔枝每年種植面積1800公頃左，年產量約1萬4000公噸，其中太平荔枝享譽亞洲，去年量少無法外銷，但2018年外銷新加坡、日本、馬來西亞約120公噸、980萬元，並以新加坡為主力市場，占外銷2／3以上。

張玉嬿說，太平農民原本寄望今年荔枝產量回歸正常，外銷數量和價格能夠上升，現因受疫情影響，原本農業局規劃10貨櫃、140公噸的荔枝外銷受阻，新加坡沒下訂單、只剩外銷馬來西亞約10公噸，荔枝外銷剉咧等。

張玉嬿認為，外銷荔枝貨源若是回流國內銷售，恐怕面臨產銷壓力，進而影響產地報價，農民憂心忡忡，農業局應超前部署分流其他外銷市場，補助外銷運費來突破地域限制；輔導農民國內線上宅配服務，有效拉抬荔枝產地價格。文心蘭、火鶴花也外銷受阻，農業局應研擬相關因應措施，防止產銷失衡。

農業局表示，受新冠肺炎疫情影響，外銷通路受阻，預估6月中進入荔枝盛產期，市府積極開拓外銷通路，除持續加強既有外銷市場外，為降低單一市場風險，積極拓展多元外銷通路，如新加坡、馬來西亞、汶萊、香港、日本等。

農業局強調，國內行銷部分，規畫包括冷鏈盒裝荔枝於大型賣場及超市通路上架販售；拓展電商平台通路，結合網路直銷方式與宅配服務；百貨公司及量販店舉辦荔枝推廣行銷活動；媒合機關、民間團體及農會團購或企業認購。並透過辦理荔枝次級品收購榨汁、輔導冷凍荔枝導入加工，媒合廠商研發新荔枝加工品。

(中時 )