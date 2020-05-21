新冠肺炎疫情未歇，這次病毒死虐全球，美國成了中國大陸以外，全球疫情最嚴峻的「重災區」。當地有一位在社群平台上小有名氣的健身肌肉男，正值壯年的他也不幸因為跑趴，密集接觸人群而確診。經過住院57天的搶救治療，這名肌肉猛男雖已康復，但他整個人在不到2個月內，一口氣暴瘦22.5公斤，整個人像是被「全身抽乾」一樣，變成一個隨時就會被風吹走的紙片人。

綜合外媒報導，今年43歲，居住在舊金山，有一名熱愛健身的男護士麥克（Mike Schultz），在今年3月初，美國新冠疫情剛爆發之際，他輕忽了新冠肺炎病毒的威力，跑去邁阿密南灘參與「冬天派對趴」（Winter Party Festival），結果開心跑趴回來後，卻是「消風」的惡夢開始。

麥克事後對媒體坦承，他認為以他的年紀與他的身體狀況，應該不是新冠病毒的高危險群。但他3月10日結束跑趴回家，隔天WHO就宣布新冠肺炎全球大流行，當時他回到舊金山後，就覺得身體怪怪的；跑趴完的第6天，他就因高燒、肺積水而被送進醫院。

麥克回憶自己染病期間，整個人身體虛弱到連手機都拿不穩，甚至一度病況危急，在醫院接受插管治療。所幸在住院57天後，麥可總算擺脫病毒、恢復健康。不過他的體重也從原本的190磅（86公斤），瞬間消風暴瘦到只剩140磅（63.5公斤）。事後麥克也分享自己生病前後的對比照，並表示自己這次染病，雖然肺活量變差了，但他會積極運動生活，希望早點恢復健康。

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(中時電子報)