罷韓團體21日上午聯合20名律師高呼「反奧步、要投票」，解釋妨害投票可能觸犯的相關法律，同時呼籲高雄市民勇敢出來投票。罷韓團體也預計在6月6日當晚舉辦「開票之夜」，地點未定。

罷韓團體強調，高雄市長韓國瑜提出行政訴訟意圖阻撓公民行使罷免公民權，挾持龐大行政資源、選擇性的執法，甚至企圖動用戶政系統、四處傳訊息叫人不要出來投票。

罷韓團體表示收到情資，指國民黨要求里長和韓粉，在投開票所外監視錄影，也要求民間團體不要出來投票。

律師孫少輔表示，罷免活動受《公職人員選舉罷免法》規範，公務人員則受《行政中立法》規範。此外，還有《刑法》強制罪、恐嚇危害安全罪或是妨害名譽罪，作為行使投票權利及人身自由的最後界限。

律師劉思龍表示，如果里長用壓制的手段，就是嚴重的妨礙投票，有可能構成刑法跟公職人員選舉罷免法的妨害投票重罪，可判3年以上、10年以下有期徒刑。

此外，監票可以，監視人不行。若因為錄影、影響到投票意願或是投票秩序，便構成妨礙投票，尤其是在投開票所30公尺以內。

如果是公務員暗示他人不要投票，例如影響投票者低收入戶資格或升遷，也是違法，且公務員犯罪會加重其刑二分之一。

罷韓團體也於13、15日，向高市府養工處申請民生二路至大同一路間的人行道，以及中央公園言論廣場兩地，作為6月6日「開票之夜」使用。目前仍在審核中，尚未確定使用何地點。

(中時 )