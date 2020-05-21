新冠肺炎疫情減緩，除了酒店和舞廳是否開放受到關注，學校畢業典禮和畢業旅行是否舉辦也備受矚目，台北市教育局21日赴議會教育委員會專案報告，議員鍾沛君指出，很多家長都關心畢業典禮是否舉辦，教育局也應在家長和學校間居中協調。教育局長曾燦金說，疫情緩和中央有防疫新生活模式，會開會討論並制訂指引給各級學校。

畢業典禮一生只有一次，近期疫情減緩，許多家長都盼今年能恢復舉辦恢復典禮，教育部在20日也發函給教育局放寬大型活動辦理方式，開放「高中以下學校及幼兒園辦理大型活動可不受室內100人、室外500人限制」，但鍾沛君擔心，交給各級學校自行辦理，教育局如沒有規畫，可能造成學校和家長間的拉扯，教育局應居中協調。

曾燦金表示，教育局採開放的態度，畢業典禮、中學生社團表演等不受人數限制，但會制訂防疫指引，規定要戴口罩、實名制等，除師生外，如家長要參加也要有健康管理聲明書，防疫措施不能放手。

鍾沛君也提出疫情趨緩，校園場館等場地，何時開放給民眾使用，曾燦金回應，高中校園預計在指考完後7月6號開放，中小學則希望7月15日暑假後開放，防疫措施配套都要做。

(中時 )