國內有70多萬民眾向政府提出紓困需求，申請相當踴躍，國民黨立委賴士葆今於財委會上提「紓困保險」，即以紓困保險化的方式，讓保險公司也能幫忙分攤；新上任的金管會主委黃天牧表示，這是很好的方向，金管會將於1個月內研究紓困保險的可行性。

金管會官員表示，目前金融業收到紓困的案件多達70多萬，最新的核准數字是43.7萬件，由於申請踴躍，官員坦言，很多案件還在審核中，金融業是依據各部會對紓困申請的規定辦法，來核准並執行。

賴士葆認為，政府紓困花費多達幾千億元，若民眾平常願意繳一點保費，當有紓困需求時，就可以將紓困轉嫁給保險公司，幫忙分擔政府紓困的壓力。

金管會保險局長施瓊華補充，國內已有2家保險公司，針對勞工推出薪資補償的保險；不過，賴士葆認為，這樣是不夠的，傳染病有醫療保險可以仰賴，因應疫情紓困保險化的範圍應該更廣，甚至涵蓋中小企業。

(中時 )