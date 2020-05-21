受到疫情影響，約有9萬多名境外生無法返台就讀大專院校，立委萬美玲今估計，私立大學虧損高達88億元，要求教育部長潘文忠向民眾保證，今年大學學費絕不調漲，但卻未獲正面回應，僅強調會加強對大專院校的紓困及學費調整的審查。

立法院教育文化委員會今邀請教育部、原民會就原住民族學校法草案進行詢答，立委萬美玲提到，今年受到疫情影響，許多學生可能繳學費都有困難，為何教育部還要在此時發公文詢問大專院校對於調漲學費的意願。

潘文忠解釋，這份公文是每年例行性的諮詢公文，內容並非詢問校方對於調漲學費的意願，而是「調整」，因此學費當然也有可能會調降。

但萬美玲質疑，目前約9萬多名境外生無法入台就讀，讓高等教育叫苦連天，私校虧損粗估就達88億元，學校在收入減少的情況下，要調降學費根本微乎其微，希望教育部能宣示今年絕不調漲學費。

萬美玲指出，每年大專院校可調漲學費為1.4％，若前一年未調整更可調至2.5％，但至今大專院校所分配到的紓困今只有5.5億，顯然無濟於校方虧損，教育部對於校方的紓困、學生的紓困到底該如何進行？

潘文忠回應，最近教育部已在提醒學校，針對學費部分應移緩濟急，目前也正在統計需紓困的學生人數，若校方要調整學費也必須非常謹慎，教育部會進行統整並嚴格審查，就他目前了解，有部分學校打算調降學費，但會積極幫學校來紓困。

(中時 )