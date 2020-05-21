超佛心！桃園酒店停業薪水照發 加強在職訓練

四月宣布全國酒店歇業到現在，不少業者撐不住，讓底下員工開始放起無薪假，但桃園有一家佛心酒店薪水照發，要員工通通回來上班，還利用這段時間在職訓練，不僅要複習端茶倒水，業者更趁著停業讓員工學起英文，就是希望未來遇上外國人都能夠從容應對。

「歡迎來到酒店」英文歡迎口號喊得響亮，雖然口音聽起來很生澀，所有員工還是努力練習，就是希望遇到外國人也能夠賓至如歸。

（圖／中天新聞畫面）

「請你以虎口的方式拿著杯子，另外一隻手扶杯底就好。」上茶手的位置怎麼擺可是大有學問，連遞毛巾都不馬虎，4月9日全國酒店歇業到現在，大多數酒店都在放無薪假，但是桃園有一家佛心酒店，不管是外場員工和打掃阿姨通通上班，薪水照發。

業者：「在停業的時間，叫他們回來公司做教育訓練，再加強一些公司的整潔環境，比較基層的少爺員工，我們是叫回來公司給全薪。」

環顧整個酒店，打掃得一層不染，要為開業隨時做好準備。桃園目前還沒宣布解禁八大行業，停業期間還有薪水可領，也讓員工好感動。員工：「這個我們就非常的甘心啦，因為講真的，我們也不知道何去何從，回來我們就是多加強一下，自己的本職學能。」

「歡迎光臨，老闆晚上好。」動作整齊劃一，就只等客人上門，不少員工也都有領紓困，卻遲遲盼不到款項，現在店家伸出援手，也讓他們在不景氣中能夠勉強苦撐，就盼酒店解禁那一天，能夠立即上線服務客人。

(中時電子報)