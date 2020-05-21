去年「蔡賴爭」竟燒到出版圈？520總統就職典禮才剛過，有媒體又爆出新一波駭客外流總統府文件。其中在2019年3月21日的「執行會議記錄摘要」中，出現雅言出版社發行人、作家顏擇雅的名字，點名「可下廣告或轉傳」。然而根據臉書規定，粉專無法對個人貼文或分享的貼文下廣告。顏擇雅21日以文字訊息否認，表示沒看過有人對她的貼文下廣告。

據媒體報導，這次文件延續去年的蔡賴之爭，內容更提及，在「執行工作」部分，「網路社群」中除了粉專網頁、黨內表態聲明外，第四點提及「臉書上若有像顏擇雅等論述佳的PO文，可以下廣告或大量轉傳」，引發疑慮。

顏擇雅表示，看到記者訊息詢問，才知道她的名字出現在事件中，「我知道我的貼文經常很快就被各種網媒轉載，包含聯合、自由與東森都有。但是下廣告我沒看到過。」

事實上，臉書功能規定，不能對個人貼文下廣告，也不能對分享的貼文下廣告。據企業版臉書「Facebook for Business」使用說明，粉絲專頁雖然可以「加強推廣」自己的貼文，也就是一般俗稱的「下廣告」，但無法對「分享貼文」使用「加強推廣功能」。也就是說，即使顏擇雅的貼文如駭客外流文件所述受到總統府青睞，也無法藉由分享該則貼文來下廣告。

據了解，幾年前臉書粉絲專頁的確曾經可以藉由轉貼他人的個人貼文，再對專頁上的貼文下廣告，但這個功能自從2018年6月18日起已被正式禁止。

雅言出版社過去曾出版《正義：一場思辨之旅》（舊版已絕版，新版由先覺出版社出版）、《拚經濟：一本國民指南》等社會科學書籍。顏擇雅近年則寫作《最低的水果摘完之後》，對當代台灣社會有諸多省思，更以〈賽跑，在網中〉一文獲九歌出版社106年度散文獎得主。雖然沒有在臉書成立粉絲專頁，但個人頁面貼文常有許多人轉發分享。

顏擇雅表示，她倒是注意到過去一個月接到特別多的機器人帳號向她發出交友邀請，多到不尋常。至於怎麼知道是機器人帳號？她表示，因為多半有以下特色：出生地是香港或大陸城市，但居住地是歐美；有醫生、跨國企業工程師等不錯的職業；頁面新、臉友亂加且互動少，無共同臉友；生活照多張，要不在演講，要不就是在喝紅酒，看起來一副有品味，有自信，有國際觀的樣子。

顏擇雅表示，最有趣的是，照片看來都是乾乾淨淨中年男子，都註明喪偶，「可見在這個機器人帳號大軍背後，有好多女性 『被死亡』的虛構故事。我是不好奇如今網路機器人寫小說的能力已進化到哪裡，要不然如果加友，用簡訊聊天，應該可以聽到各式各樣夫妻被死亡拆開的感人故事。」

(中時 )