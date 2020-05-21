國際在疫情漸緩下逐漸解封，刺激國際原油持續反彈，依據機制國內下周汽油價格將再度大漲每公升1.3元、柴油價每公升1.4元。近期油價拉出一波4連升，主力95無鉛牌價已逼近22元。

下周汽車去加滿50公升油箱，必須多付65元。而這只是單次多付的油錢。實際本月以來油價已連三漲，下周再調，每公升汽油將貴上3.3元，一次多付165元，回升幅度強勁。

主因是國際陸續解封，全球經濟逐漸復甦下，像是美國奧克拉荷馬州欣庫存減少560萬桶，大為提振油價續漲氣勢。國內連動的中東指標原油週均價來到33.2美元，依據浮動油價機制，中油下週因此要調漲汽、柴油價每公升各1.3及1.4元，實際漲幅以最後公布為準。

如此95無鉛汽油每公升回到21.9元、92無鉛20.4元，超級柴油17.7元。上一次95無鉛在22元以上，已是2個半月前的事，後續仍有調升機會。

(中時 )