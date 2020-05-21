交通部將推出防疫旅遊，中華優質旅遊發展協會21日表示，響應中央政策，今天特別發起74人的戶外教學示範，為即將到來的防疫旅遊做好教學準備，也讓受訓學員實際演練，防疫旅遊的接待細節。

中華優質旅遊發展協會理事長、台北城市大學觀光系助理教授李奇嶽表示，這次教學示範活動規劃由協辦單位「台北城市大學觀光系」專業師資群，依照防疫旅遊接待的細項一一設計與仔細安排，從出發前遊覽車的消毒作業，旅客報到時測量體溫，酒精消毒，到搭乘巴士的座位比照高鐵的類梅花座模式安排，43座巴士僅安排20人一車，搭車與活動期間全程需要戴口罩。

李奇嶽表示，景點安排方面，則是走出戶外親近山林，室內場域參觀也挑選有單一出入口管制、每日定時消毒的場館，用餐方面特別請餐廳將原本的10人一桌合菜餐改為個人套餐或是安排自助餐，並在用餐座位安排上，也刻意安排10人一桌只坐5人，以維持適當的社交距離。

台北城市大學觀光系主任魏道駿表示，因為台灣疫情控制得當，政府即將推動防疫旅遊活動，將來旅遊業者只要依照防疫旅遊接待的SOP做好準備，將來接待服務旅客，就可以讓旅客玩的安心又健康。

李奇嶽表示，今年是脊梁山脈旅遊年，而觀音山風景區也是大台北地區最喜歡的郊山之一，適合在疫情趨緩之時到山上登山健行，舒展身心。而該管理中心於疫情期間也很用心的做好定時消毒，單一出入口管制，人數管控，體溫測量等防疫措施，所以挑選這個地點來進行防疫旅遊的示範教學非常合適。

他說，希望參加訓練的學員未來能落實課程內容，迎接下周即將展開的防疫旅遊活動以及八月開始的國人安心旅遊活動，並配合交通部觀光局振興國內旅遊補助方案，為觀光產業復甦做好準備，也感謝交通部觀光局在疫情期間舉辦觀光人才轉型培訓活動的專案，讓觀光從業人員能夠充電再出發。

(工商 )