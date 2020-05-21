遊戲廠商歐買尬（3687）自6月開始，於櫃買中心交易類別自文化創意類，變更為電子商務類。歐買尬指出，含子公司107及108年度的營收，來自於電商類別分別為84％及94％，已達櫃買中心上櫃公司產業類別劃分暨調整要點3、要點5之重新調整產業類別標準，故申請自「文化創意業」變更為「電子商務業」，經核准並於6/1起生效，原股票代號不變。

歐買尬指出，自2011年上櫃掛牌之後，一直聚焦全球互聯網趨勢，並以中國大陸「BAT」—百度、阿里巴巴、騰訊三大網路企業的發展背作為借鏡。因此除了繼續努力線上遊戲的本業以外，公司也不斷延伸觸角至金融科技等其他領域。

歐買尬目前在遊戲產業的經營策略，主要分為兩部分，一是持續穩定發行遊戲，今年暑假將推出籌備兩年多的《進擊吧三國2》；二是利用子公司綠界科技（6763）在第三方支付市場超過80％的市佔率優勢，針對數位娛樂產業推廣「FunPoint」，提供線上遊戲、娛樂、影音、點數轉換、虛寶交易、點卡交易、等互聯網時代的需求，改善舊有遊戲點卡容易被詐騙、不易交易轉換等弊病，此平台可讓會員間透過LINE官方帳號輕鬆又安全的做點數交換，讓各種點數的應用朝著更蓬勃健康的生態系發展。歐買尬預期，FunPoint將成為公司下一個十年的營收及獲利最大來源。

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