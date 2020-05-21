原定於2020年在日本舉辦的東京奧運，因新冠肺炎疫情影響延至2021年7月23日至8月8日舉行。但國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）接受《BBC體育頻道》採訪時表示，如東奧依然無法在2021年夏季如期舉辦將取消一事，他也可以理解並接受。畢竟，舉辦像奧運這種國際賽事須動員上千人花費甚鉅，奧運組織委員會也無法持續不斷的消耗資源，「奧運組織委員會不可能永遠雇用3000人至5000人，也不能讓運動員一直處於不確定的狀態」。

日本為舉辦東京奧運，投入不少人力、物力，耗費許多資源。不料卻無預警遭新冠肺炎病毒攪局，使得東奧被迫延期，如今更有可能將面臨取消的命運。有媒體曾請專家估算過，延遲東京奧運在體育賽事與文化項目，以及原本奧運會的運營費和觀眾帶來的潛在觀光旅遊消費等，整體損失可能高達4.5兆日元（約1.2兆台幣）。

巴赫指出，奧運會重組作業本就是一項艱鉅的任務，即使希望讓奧運會如期舉辦，但考慮到現實狀況，他目前無法輕易做出決定，尚需要更多時間來觀測新冠肺炎疫情帶來的影響。至於疫苗開發是否會成為奧運會舉辦條件，他則說將完全取決於世界衛生組織（WHO）的建議。

延伸閱讀

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)