為提升物流服務水準，富邦媒(8454)momo今(21)日宣布成立百分之百持股子公司「富昇物流」，董事長將由富邦媒總經理谷元宏出任，momo主倉加上衛星倉年底將朝向30座邁進。

成立富昇物流是希望透過專業化、科技化的營運管理，緊密momo物流短鏈佈局，加速驅動物流轉換成商流的能量。

momo近年積極加速擘劃物流服務的藍圖，希望能提升客戶服務體驗，自2017年北區物流中心正式竣工營運、2018年啟動衛星倉綿密網絡佈建計畫、2019年南區物流中心著手規劃，截至今年第一季momo主倉加上衛星倉已達23座，年底更將朝向30座邁進。

momo為因應電商業務年年雙位數成長，今年以提升物流營運的效能、補足市場服務需求出發，成立富昇物流公司，並協同既有14家運輸公司策略合作，以強化物流中心、衛星倉、客戶間的運能串連，讓momo物流短鏈最後一哩路佈局，從點線面達到更廣泛的拓展。

富邦媒表示，富昇物流首要任務為拓展momo短鏈綿密佈局，起步之初業務足跡橫跨台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市等六都當日配送服務，更致力於未來momo超快速配送服務；目前車隊規模含貨車與機車突破百輛，物流配送士為200人，預計未來一年將再持續擴增配送運能需求。

為了讓物流服務品質持續升級，富昇物流積極建立專業化的服務能力，目前momo將透過數據分析將客戶訂單指定區域倉出貨外，更搭配「電子地圖」應用以規劃最佳配送路線，並結合「二程接駁」深入各城市中的大街小巷進行直配服務，以降低物流車的往返耗時亦提昇配送效能。

富昇物流也將科技運用納入整體營運，專屬開發運輸配送系統外，並精進優化「車機系統」，以監控累積車輛行駛軌跡等相關數據，建置配送知識庫提供運輸物流更進一步實行配送調度管理、即時異常警示風險管控，未來期望能以具有優勢的大數據分析能力，提供出更精確、更智慧的參考讓營運邁向優化的服務，以落實科技化程的管理機制。

(時報資訊)