中央流行疫情指揮官陳時中在防疫的表現有目共睹，不過，前綠營大老沈富雄卻從陳時中最近談話中發現，陳似乎「充滿矛盾與六神無主」，雖然防疫很好但接下來的紓困和經濟才是挑戰。

沈富雄在臉書發文表示，連續13天零確診、連續38天本土零確診（截至2020/5/20）的確很不容易，同理，在如此零確診的大環境裡再生新確診也同樣不容易，因為菜園裡已經沒有種子，再如何澆水施肥，也不會長新苗，除非種子是隔鄰的菜園飄飛過來。

不過，沈富雄指出，陳時中團隊念茲在茲，極端戒慎恐懼的是：「如果有新案例，誰負責？」，答案是國人不會苛責你們，根據過去四個月的經驗，「處理」就對了！該怎麼辦就怎麼辦，何懼之有？

依目前的做法，沈富雄坦言，對防疫不再加分，卻揑死瀕危的內需產業，用間隔板到夜市吃魯肉飯，週六要到墾丁示範「防疫旅遊」，這種半吊子的解封，再多的紓困與振興也是事倍功半。

對於陳時中最近放出的訊息，讓沈富雄感覺，「充滿矛盾與六神無主，魯鈍如我，實在不解」，特求教於下：

(一)陳時中說：「現在算是通過了期中考，期末考是疫苗上市…」，那兩次大考之間是要繼續過防疫生活嗎？我認為只要國境守得住，應該全面解封恢復正常作息才對。

(二)此後國境防疫的作法想好了沒有？當國內恢復正常，國境防疫只有更「緊」，但國際間及經貿往來的壓力會要求更「鬆」，這種緊中要鬆，鬆中要緊的拿揑是大學問，這就牽涉到下面幾個技術問題：

(1)快篩能量提升了沒有？

(2)國外旅客出發前要採陰幾次？採陰後要不要隔離？入境後要如何篩檢，監控多久？

(3)旅客如果是無症狀採陽，如何處理？

(4)與Stanford大學合作的500人採陰者來台做追蹤，他是滿頭霧水，看不出研究目的何在？

(三)陳時中說：「現在社區已經平緩下來…」，社區何時緊張過？55個本土案例是分屬幾個家庭的零星群聚感染，你不是否認是「社區感染」嗎？現在怎麼稱為「平緩下來」？應該是全無疫情才對。

沈富雄語重心長表示，這個團隊的防疫前半段很成功，再下來要怎麼走？應該好好想，並與國人分享資訊，譬如說，磐石軍艦官兵的第二次抗體檢測，結果已經出來，而且三家一致，為何陳時中一直按下不表，諱莫如深，到底有何不可告人之處？台灣現在是一個無毒、恐慌的愚人島，要一直洋洋自得的嗨下去嗎？

(中時電子報)