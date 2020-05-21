葉元之在臉書質疑交通部追殺韓國瑜。（王揚傑翻攝）

台灣高鐵公司推出「大學生雙週快閃優惠活動」，說明是為了配合中央流行疫情指揮中心的「防疫新生活運動」，活動自5月27日起至6月9日止，鼓勵大學生於活動期間搭乘高鐵。新北市議員葉元之今（21日）在臉書貼文「交通部出手追殺韓國瑜」。

葉元之質疑，請問疫情過去了嗎？大學生6月底期末考，為何不在暑假再推出？為何活動期間剛好落在6／6這週？

「沒有最扯，只有更扯！」葉元之痛批，只因為要搞政治鬥爭，推出這麼荒唐的活動，可憐哪！

(中時 )