高鐵推優惠 葉元之質疑「追殺韓國瑜」 12:582020/05/21 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 葉元之。（摘自葉元之臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 葉元之在臉書質疑交通部追殺韓國瑜。（王揚傑翻攝） 台灣高鐵公司推出「大學生雙週快閃優惠活動」，說明是為了配合中央流行疫情指揮中心的「防疫新生活運動」，活動自5月27日起至6月9日止，鼓勵大學生於活動期間搭乘高鐵。新北市議員葉元之今（21日）在臉書貼文「交通部出手追殺韓國瑜」。 葉元之質疑，請問疫情過去了嗎？大學生6月底期末考，為何不在暑假再推出？為何活動期間剛好落在6／6這週？ 「沒有最扯，只有更扯！」葉元之痛批，只因為要搞政治鬥爭，推出這麼荒唐的活動，可憐哪！ (中時 ) #葉元之 #大學生 #高鐵 #罷韓 #活動期間 #韓國瑜 #高雄市長 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓為何籲不投票？港媒分析斷言結局：2難！ 07:532020/05/17 政治 罷韓倒數！綠委出奇招 韓國瑜這樣做可再選高雄市長 09:542020/05/17 政治 罷韓總聲量被韓近日動作比下去了？一圖看出變化 13:092020/05/17 政治 高雄街頭民調 罷韓、反罷韓對決結果好嚇人 17:592020/05/17 政治 李明賢驚爆藍營評估罷韓、反罷韓差距票數 23:572020/05/17 政治 網傳罷韓買票？杏仁哥：有人抓到我給高額獎金！ 11:202020/05/18 政治 「反罷韓策略書」建議韓國瑜不要亂開女生玩笑 21:272020/05/18 政治 罷韓有變數？！尹立曝2件事：罷免能量可能消風 08:562020/05/19 政治 罷韓倒數18天 趙少康曝反制策略：罷韓沒有正當性 13:592020/05/19 政治 戶籍不遷高雄 媒體揭李四川2點考量 08:312020/05/21 政治 政治熱門新聞 鼓勵監票 律師曝韓國瑜背後真正目的 - 政治 傳陳菊接掌監察院 網想起陳幸妤這句話… - 政治 陳幸妤一席話引熱議 網：真正的東廠來了！ - 政治 若罷韓通過最大遺憾？韓國瑜表態了！ - 政治 罷韓前 陳樹菊曾說這句 網噴淚：很感動... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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