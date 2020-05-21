自美國總統川普18日自爆已服用未經美食藥局准許的抗瘧疾藥物奎寧用來預防染感新冠肺炎，引起爭議，甚至有外國衛生單位見此後，對奎寧用來防疫亮綠燈。對此，川普20日改口，表示將在未來兩日內停止服用奎寧。

據英媒《每日電訊報》報導，川普20日在與州政府會議後的記者會上表示，奎寧療程將在兩日之內結束。他18日突然自爆已服用奎寧作為預防新冠肺炎的療程已長達1周左右，並稱他相信這能有效預防新冠病毒，「相信這能給予額外的安全」。不過，目前並無充分證據證明奎寧對預防新冠病毒有效，甚至可能導致心臟問題。

白宮20日也表示，總統內科醫生康利（Sean Conley）是在經過多次討論後，才對新冠病毒高危險群的川普開出奎寧作為預防病毒的處方，並已告知服用奎寧的潛在益處將大過於可能的相關風險，因此才讓川普服用。

奎寧類藥物至今尚未被美國疾病管制暨預防中心（CDC）列為新冠肺炎指定治療藥物，此外，先前也有臨床實驗顯示，讓新冠患者服用高劑量奎寧容易出現心律不整等致命心臟疾病問題，最終導致患者死亡，該實驗也緊急終止。不過川普在未明確指出確切證據的情況下稱，「那些受測而死亡的人本來就很老，本來也就該死了」。

(中時電子報)