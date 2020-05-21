今年度繳稅時間延長為二個月，讓民眾有充裕時間做繳稅規劃與資金分配。秉持「創新的貸款專家」理念，凱基銀即日起至6月底針對擁有專業四師資格的客群推出限期一段式利率最低1.98％起，額度最高500萬的「專業貸」優惠專案，成功開立本行存款帳戶綁定扣款者，再享開辦費減收優惠。同時推出「新優質貸」專案，協助任職於千大企業或公教客群，以員工團體優惠福利方案，取得最低1.98％起之低利周轉金。此外，客戶也可以選擇利率遞減型信貸「就降貸」，利率逐年調降，累計降幅達1.5％至2.0％。

凱基銀行對於納稅金額大或理財需求高之醫師、律師、會計師及建築師等四師客戶，打造「專業貸」專案，提供一段式最低利率1.98％起，貸款年限最長7年，額度最高500萬之信貸優惠專案。活動期間內，申貸成功並開立凱基銀之存款帳戶綁定扣款者，依原開辦費可再享有減收1,000元優惠，讓各項需求一次滿足。

任職於1,000大企業及公教等高階主管或職優員工也可享有低利優惠，凱基銀「新優質貸」員工團體優惠福利方案，額度最高350萬，專案至6月30日止，建議有資金需求民眾可以把握機會辦理，減輕現金流壓力，讓資金運用更靈活。

有中長期資金需求的客戶，可選擇利率遞減型信貸「就降貸」，額度最高500萬，貸款期間最長7年，依貸款額度不同有兩個方案可供選擇，只要貸款期間繳款正常，凱基銀主動調降利率回饋，最多可以降3到5次，累計降幅達1.5％～2.0％，最低利率有機會降至2％，相較市場上一段式利率或兩段式利率信貸產品，利息省更多。

為協助有需求民眾儘速取得資金，不論是已往來客戶或新申請客戶，凱基銀提供多元驗身方式，以便捷安全的手機申辦及網路申辦服務。民眾於申請時，備妥身分證及收入/財力證明文件，最快於3天內取得資金。

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