據住展雜誌今（21）日公布最新統計，近年北台灣新成屋、預售屋成交行情雖逐步上揚，但多數縣市與歷史高點仍差約2％～9％多，僅基隆市漲至最高水位。

住展雜誌研發長何世昌表示，近年北台灣新建案房價雖然回漲，但漲幅不如中古屋那麼高，與中古屋的差距趨小，只要挑對特定產品與區域購屋，消費者購買新房更為有利。

《住展》統計數據顯示，北台灣三都新建案房價與歷史高點相比，差距都在8％之多。

台北市Q1新建案房價為85.1萬／坪，與2014年Q3高點的92.9萬／坪相比，差距約8.4％。

新北市Q1房價約39.2萬／坪，與高點42.9萬／坪相差約8.6％。

桃園市Q1房價為22.8萬／坪，距歷史高峰少約9.9％。

北台灣各縣市中，宜蘭房價走勢較為疲軟，今年Q1新建案房價約為20.5萬／坪，距歷史高點23.8萬／坪，少約3.3萬／坪，相差約13.9％。

何世昌解釋，宜蘭近年房價表現低迷的原因，其實與景氣高峰和反轉修正的時間點有關。北台灣多數縣市反轉修正時間點大多落在2014年下半年到2015年上半年，但宜蘭一直拖到2017年才出現修正轉折點，而今年正好處在修正最深的階段，因此價格與高點時差距較多。

(工商 )