遊戲大廠智冠（5478）今年度股東會將於6月18日於高雄登場，近期受到新冠肺炎疫情影響，智冠科技表示，今年股東會特別推出全台首張「MyCard防疫小黑卡」，將點數卡結合額溫檢測功能，可讓民眾隨時注意體溫變化，落實個人衛生防護，為本次股東會紀念品更添實用性。

智冠表示，今年股東會紀念品「MyCard防疫小黑卡」採雙重設計，除了附贈100元MyCard點數，讓股東可以體驗上千款遊戲及數位內容加值服務，更加入額溫檢測功能，只要將卡片放置額頭5－10秒就會顯示體溫數字，即時掌握身體狀況，不僅方便隨身攜帶還能夠重複使用，成為不可或缺的防疫小物。

智冠指出，至6月12日期間，持股滿1000股以上的股東可至開會通知書所列之徵求地點，交付委託書予徵求業者以兌領紀念品。如為零股股東需在6月15日前先完成電子投票，於7月6日至7月8日營業時間持身分證件至指定地點領取，或親自出席股東會領取紀念品。

智冠也表示，MyCard數位平台將於5月1日至5月31日舉辦「在家玩GAME！拯救世界」系列活動，限時推出MyCard振興折價券、會員簽到、防疫隨堂考等回饋，參與防疫知識問答最高還可獨享MyCard 10,000點。儲值指定遊戲或金額也將加碼送出MyCard點數、遊戲虛寶，並有機會參加超級輪盤抽獎，帶回Dyson吹風機/冷暖清淨機/吸塵器或MSI電競主機/螢幕/鍵盤等總價值超過50萬獎項。

(工商 )