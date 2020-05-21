農業局長蔡精強強調，除中央每公頃1萬8000元現金救助外，再加碼補助復耕資材每公頃1800元合計19800元。（陳世宗攝）

台中市霧峰香米在4月中旬受寒害歉收，市議員林德宇21日質詢為農民請命，就行政院農委會已公告台農71號為低溫天然災害現金救助，要求台中市政府農業局立即從寬、從簡協助農民朋友申報。農業局強調，除中央每公頃1萬8000元現金救助外，再加碼補助復耕資材每公頃1800元合計19800元。

林德宇質詢時拿出一把霧峰香米，表示4月中旬的寒害讓霧峰香米出現許多「空包彈」，歉收狀況非常嚴重，他和立委何欣純都很關心，何欣純也立即向農委會主委陳吉仲反應，要求中央盡速公告現金救助；市府是否已報請中央將這次寒害納入現金救助的對象。

農業局長蔡精強說，議員所拿出的稻穗，經他檢視後發現只有兩成收成率，高達八成都是空包彈。因台農71號不耐低溫，低溫下容易產生授粉不完全的現象；該局已向農委會通報農委會20日也已公告，將霧峰、烏日地區的台農71號品種納入現金救助對象，每公頃就是1萬8千元。公告後10天內應到公所申請。

林德宇要求農業局發布新聞稿，農會、公所跟第四台跑馬燈都要宣導，讓農民知道後趕快去申請現金救助，他更進一步詢問農業局是否要加碼補助？蔡精強表示，農業局決定每公頃加碼1800元復耕資材補助，等於受損的農民可領到每公頃18000元的中央農委會補助及1800元的台中市農業局補助。

林德宇強調，在目前極端性氣候下，4、5月梅雨期偶會發生連續幾天溫度低於20℃以下，若遇到水稻孕穗期，將發生稻穀結實不良、產量降低歉收等現象。農業局應隨時掌握農情，主動回報災損，爭取農民最大權益。

(中時 )