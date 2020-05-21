名導演吳念真的80萬粉絲專頁，無預警消失，讓他急著在臉書上求救，最後原因曝光，是他誤點了不明連結導致專頁遭到移除，日前已申請新的粉絲專頁。不過，同樣被消失的「486先生」粉專，透過申訴後成功拿回，486先生也喊話網友「速來簽到！」

吳念真因點了不明連結，導致粉絲專頁「被消失」，18日重新申請新專頁「吳念真 新店」，短短半小時就吸引1萬多人回流，累計至今（21）日已有超過3.9萬粉絲數。

無獨有偶，團購達人486先生，18日也發現粉絲專頁無法正常運作，趕緊向臉書申訴，並等候處理，也請消費者和粉絲放心，強調486團購官網、部落格《486大丈夫週記》及公司客服並無問題。

今日486先生宣布好消息，「臉書歸還我們粉絲團，大家速來簽到！」上萬網友紛紛湧入留言簽到，表示「太好了」，也不忘提醒「新帳號記得設定登入必須雙重驗證」，486先生也回覆感謝大家支持。

(中時電子報)