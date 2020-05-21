周揚青今依舊發出早安文。（圖／翻攝自微博）

周揚青回應網友。（圖／翻攝自微博）

羅志祥（小豬）昨(20日)趁520發出千字文對周揚青表白兼道歉，有網友發起是否看好兩人復合投票，羅志祥本人竟悄悄按讚，洩確實有復合意願，外界好奇周揚青會如何回應，今她依舊在微博小號道早安，開心分享等下要跟姊妹吃下午茶，對於復合話題閉口不談，算是間接給小豬碰了個軟釘子。

周揚青上月底發文揭露和小豬9年情變真相，更爆料對方愛約妹、多人運動，羅志祥發兩次文章道歉後，昨又突襲分享千字懺情文，原本絕口不提女友的他竟主動分享兩人相戀至今點滴，最後承認是自己辜負對方，網友則湧入周揚青微博，紛紛要求她絕不能心軟答應復合。

而健談的周揚青先前常在微博小號積極跟粉絲互動，昨小豬懺情文上了熱搜，周揚青照常發早安文，卻沒加任何表情符號，被網友猜測應該是心情不好。今中午周揚青又發了早安文，後面加上蛋糕、咖啡、飲料的符號，有人問：「今天早一點哦，沒睡到下午」，她回：「約了姐妹下午茶」。

另有網友問周揚青：「又要吃下午茶了，會有皂（照）片嗎？」她不改幽默本色回說：「拍得很難看的照片你要嘛」，還有很多網友紛紛喊話：「別理那隻豬不要復合 」、「你有家人，有朋友，還有我們，大家都會愛護你」，周揚青都沒多說什麼，疑冷回應羅志祥復合要求。

(中時電子報)