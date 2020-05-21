大同(2371)今年董事改選的候選名單，共有19人參選9席的董事暨獨董名額，市場派今年推出10名被提名人全數列入候選人名單，公司派的9位被提名人也全入列。今年大同股東會董事改選，從名單來看，是歷年來「最具包容力」的一次。但大同昨日董事會也「新增」了今年股東會2項討論事項，包括第(6)項：制定本公司大股東及董事之國家安全暨政府資訊安全行為守則，提請討論案，以及第(7)項：董事會應將股東名簿送相關主管機關，清查股東資金來源是否涉及陸資，提請討論案。

「新增」的討論事項，也是公司派在未來董事改選後所作的「超前部署」。

大同將於6月30日召開股東會，進行董事改選。今年市場派的主力以王光祥為首，市場派提名獨立董事前立委黃國昌、會計師呂惠民、律師李勝琛；一般董事三圓建設董事長王光祥、現任東森電視董事長林文淵、會計師巫鑫、正碁建設董事長葉曉甄 、寶佳集團旗下築禾建設董事長黃劍輝、太平洋建設董事長柳逸義。以及律師、前台北地方法院法官林宏信，10人全數列入董事候選人。

大同公司晚間也公告由董事會提名的名單，包括現任董事長林郭文艷、現任董事陳守煌、現任董事蔡勝文、現任董事大同大學法人代表人張益華、現任獨立董事蘇鵬飛、財務長彭文傑，以及3席獨立董事，現任獨立董事劉宗德、謝穎昇、羅清泉均列入候選人名單。

(時報資訊)