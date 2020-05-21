寶雅(5904)挾籌碼及獲利優勢，在外資及投信接續買超，推升股價連日大漲，今天盤中股價三度叩關600元成功，再創掛牌新天價，穩坐百貨類股股王寶座，台灣線上零售業龍頭廠—富邦媒(8454)亦在外資連日買超下，股價強勢大漲。

寶雅透過不斷展店策略，推升業績成長，儘管有新冠肺炎疫情不利因素，寶雅業績今年第1季合併營收42.66億元，年成長12.38%，營業毛利為18.23億元，年成長11.77%，合併毛利率為42.75%，年減0.21個百分點，稅後盈餘為4.93億元，年成長8.59%，每股盈餘為5.06元；累計前4月合併營收為54.47億元，年成長8.12%。

寶雅市占率不斷提升，日前獲得歐系外資青睞，歐系外資認為，寶雅一直鞏固台灣快速消費品市場的市占率，自2008年以來，營收的年複合成長率為11.3%，優於行業的4%，隨著門市預計至從230家擴大到350家，歐系外資預估至2025年寶雅市占將由10%成長至16%，而新冠肺炎疫情將使實力較弱的業者被迫縮減規模，寶雅將因此受惠；再者，寶雅也成立第二品牌—寶家跨足家庭五金用品市場，歐系外資預估，寶雅家用五金在2022年、2025年市占率將分別達4%及10%，決定首次將寶雅納入追蹤個股，給予「優於大盤表現」評等，目標價上看600元，成為寶雅此波股價創高的重要推手。

至於富邦媒雖然未如市場預期納入MSCI成分股，受惠於宅經濟發威，富邦媒業績表現不俗，第1季合併營收約151.1億元，年增28.7%，為歷年同期新高，稅後盈餘4.41億元，年成長11.6%，為歷年同期新高，單季每股盈餘為3.16元，累計前4月合併營收199.3億元，年增28.8%。

寶雅及富邦媒因營運前景看好，近期獲法人買盤加持，今天盤中股價連袂走高，寶雅更創下掛牌新高價。

(時報資訊)