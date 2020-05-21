新冠肺炎（COVID-19）「無明顯症狀感染者」，是防疫的重大破口之一，為了有效、快速篩出無明顯症狀感染者，國立中山大學21日表示，該校醫學科技研究所副教授楊閎蔚率領的研究團隊，藉由自主開發的高催化力奈米材料與生物分子塗佈技術，獨創「超靈敏易測瓶」（EasyVial），無須任何專業人員儀器採檢，只需滴入一滴全血，即可在15鐘內搞定。

中山大學醫科所、毒藥物暨生醫快篩科技研究中心副教授楊閎蔚21日指出，新冠肺炎疫情蔓延全球，檢測準確性備受關注，不僅大陸出現偽陰性與偽陽性病例，南韓也有一名17歲確診少年，先前連續12次檢測都呈現陰性，引發病毒檢測準確性爭議。

楊閎蔚表示，目前臨床快篩檢測病毒、初步確診患者的方式，多採用「驗孕棒」式的快篩試紙，其靈敏度為65 ng／mL，「在感染最初期篩不出，結果呈現偽陰性的機率高」，中山大學團隊研發的「超靈敏易測瓶」靈敏度可達 0.01 ng／mL，大幅提升檢測靈敏度6千倍，且「無需到醫院，在家就能快篩」，方便省時。

該成果是由中山大學醫科所副教授楊閎蔚率領材光系許盈培、生醫所李南?、?浩翰3名博士生組成研究團隊，憑藉過去開發早期癌症快篩檢測器的經驗，獨創超靈敏快篩技術，並與高雄醫學大學醫學檢驗生物技術學系副教授王聖帆團隊合作，進行臨床檢體盲測試驗驗證。

楊閎蔚指出，快篩出早期無明顯症狀感染者，可及早隔離與治療，避免急速傳染擴散，目前新冠肺炎在初期快篩之後，還需經過RT-PCR核酸檢測確診，需專業人員操作，且4小時以上，才能取得結果，除了有時需重複檢驗，專業人員在採集上呼吸道檢體的過程中，更承受感染風險。

楊閎蔚表示，「超靈敏易測瓶」（EasyVial）除了新冠肺炎，也可廣用於其他傳染性疾病快篩，例如茲卡病毒、登革熱病毒、伊波拉病毒等，在特定病毒流行季節與無預警疫情爆發時，可馬上派上用場，大幅減低醫檢人員的壓力，防止疫情急速擴散。

(工商 )