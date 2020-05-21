金管會常務副主委人事案，有一位候選人率先出局。金管會主委黃天牧21日在立法院表示，常務副主委將「內升」、「由四大局長中選一位」，但證期局局長張振山雖「勇於任事」，不過5月4日才上任，「應該機會不大」。

也就是說，張振山因為剛升證期局長，資歷最淺，在此輪人事案中率先出局，剩下三位局長，即檢查局長王儷娟、銀行局長邱淑貞及保險局長施瓊華，都是13職等，可競爭升任14職等的常務副主委，黃天牧表示「所有局長都是非常認真，使命必達，我對他們非常肯定」。

黃天牧由金管會常務副主委升任金管會主委，金管會政務副主委亦由首任金管會駐會檢察官許永欽接任，空出的金管會常務副主委即非常重要，會協助黃天牧對內協調四局的政策。

黃天牧在回答立委江永昌質詢時，透露副主委空缺會內升，且是由四大局長其中一人出任，但作業流程及是否已報行政院，黃天牧則表示不便公開說明。

黃天牧亦表示，現在的政務副主委許永欽專長是法律，跟他極有互補性；常務副主委則會是熟悉金管會業務且是13職等者內升，即四大局長，而張振山因為剛接局長，就不在這次考慮範圍內。

(工商 )