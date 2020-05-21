台北林森錢櫃4月底發生大火，造成6人死亡，55人受傷，引發社會高度關注。針對錢櫃火災受害者家屬的後續狀況，國民黨台北市議員王鴻薇今（21）日表示，市府對保障受害者家屬的作為相當消極，也不敢對業者假扣押，到底在怕什麼？

王鴻薇說，北市府原先對外宣稱「賠再多都不嫌高」，卻讓錢櫃自己估算賠償金額來成立信託基金，而要求市府幫助被害者家屬提出假扣押也沒消沒息，結果現在錢櫃連信託基金也不做了，假扣押的部分更是全部推給家屬自己決定，簡直毫無作為。她怒斥，「難道台北市法務局是錢櫃門神？」

王鴻薇表示，早在5月4日的北市錢櫃大火專案報告時就指出，對比新北市當時八仙塵暴的後續處理，兩天內幫受害者家屬提出假扣押擔保，5天內法院作成裁定，台北市的魄力顯然有差。她表示，北市府專案報告雖說要成立信託基金，但賠多少錢還讓業者自己估算，市府連預估的金額也不能說，對業者這麼放心？

王鴻薇指出，問市府有沒有對業者假扣押，得到的回覆也一律說準備中。她說，當時就要求柯文哲市長責成法務局做相關準備，市府也同意辦理，但讓人傻眼的是，法務局現在直接回覆，因為業者說負責到底，所以連信託基金也不做了。

王鴻薇批評，之前說什麼準備中的假扣押也石沉大海，面對財團，這樣處理公安事件，市民以後要怎麼相信市府？她質疑，法務局到底在怕什麼？

王鴻薇在5月初質詢時就曾質疑北市府消極以對、專案報告完全不及格，並暗諷「柯文哲跟錢櫃董事長練台生太好了？」

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(中時電子報)