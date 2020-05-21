中華文化淵遠流長，5000千年來，不同族群的碰撞、融合，孕育了現在豐富的文化成果，語言可以說是展現中華文化多元性的一個重要面向。舉例來說，清朝統治時期，滿、漢兩語是主要通行語言，隨著時間推進，漢語仍是主流，滿語則看似消亡，卻融入了一般人的生活中，且兩岸都在使用。現在漢語中有那些滿語的用法，一起來看看。

在歷史上，清朝當權者對於推動滿語相當積極，然而，漢文化的強勢，以及為了拉攏漢人，清朝皇帝也不得不大量使用漢語，加上滿語本身詞彙少，難以用於日常交談，因此，滿語融入漢語就成為一個清朝時期語言演變的主要現象。

隨著時間發展，滿語、漢語相互滲透，致使在清朝消亡之後，漢語中也存在著很多滿語的跡象。比如「香餑餑」這個詞語，就是源於滿語；「香餑餑」這個詞語，在漢語中主要是指糕點之類的意思。

其次，在漢語中有個動詞「胳肢」，大致意思就是，將手放在別人的腋下或者腰間搔撓，致使對方會笑出聲，這樣的一個動詞在各地都有所使用，也是出自滿語中，在滿語中有所記載。

另外，《還珠格格》電視劇中，常提到的「嬤嬤」就是來自於滿語，大致的意思是指保母或奶媽；還有就是現代漢語中的動詞「磨蹭」，主要的意思是指做事拖拖拉拉，反應遲鈍等，也是根據滿語演化而來的。

就其原因，有學者表示，現代社會的普通話原型主要是來自於北京，北京也是原是清朝首都，所以北京音中會參雜的有滿語的存在，這也就致使現在的普通話中，還保留有滿語演化而來的詞語。

(旺報 )